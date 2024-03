Lavoratori della Delgrosso davanti alla Regione

Manifestazione questa mattina dei lavoratori dell'azienda Delgrosso di Nichelino (Torino), sotto il Grattacielo della Regione Piemonte a Torino. Oltre un centinaio di operai, rimasti senza lavoro, della ditta dell'indotto automotive, specializzata in filtri auto, che ha avviato la procedura concorsuale, si sono ritrovati in piazza Bengasi e poi hanno proseguito in corteo lungo via Nizza per raggiungere la sede della Regione. "Le rate scadono, le banche chiamano", recitava uno striscione. "Non ci sono ammortizzatori sociali e la situazione è ferma. Questa è una situazione drammatica - denuncia Gianni Mannori, responsabile per Fiom Cgil della zona Sud -. Per questo è necessario trovare una soluzione". "L'obiettivo principale è trovare una risposta definitiva, ma la priorità ora è quella di tutelare i salari di queste persone", aggiunge Mannori. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal governatore Alberto Cirio e dall'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino.