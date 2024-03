FdI: ai congressi 123mila votanti, 21mila solo a Roma

Si è conclusa con gli appuntamenti di Roma e Ragusa la stagione congressuale di Fratelli d'Italia. Come spiega una nota del partito della premier Giorgia Meloni, "in tutta Italia si sono tenuti 121 congressi provinciali e delle città metropolitane, con il rinnovo dei vertici territoriali e dei coordinamenti locali, per un totale di 1.374 dirigenti. Il numero totale di votanti nei congressi è di 122.916, con un'affluenza media del 44,97%. Il record è stato registrato a Lecco, dove ha votato oltre il 75% degli iscritti. Soltanto al congresso di Roma città, che si è svolto nello scorso fine settimana, si sono presentati a votare 21.037 tesserati". "Un successo di partecipazione che dimostra la vitalità da primo partito d'Italia. - afferma il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli - Avevano provato a raccontare che la politica era morta e i partiti superati, che il futuro sarebbe stato dei tecnocrati e dei comitati d'affari. Fratelli d'Italia, grazie all'impulso del suo Presidente Giorgia Meloni, sta dimostrando che la politica in carne ed ossa può essere ancora centrale nei partiti grazie alle sezioni, ai percorsi di crescita dei movimenti giovanili, alla selezione dal basso basata su merito e impegno. È possibile confrontarsi democraticamente anche senza caminetti, correnti e lacerazioni".