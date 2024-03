Askatasuna: Ricca (Lega) presidio non ferma sopralluogo

"Gli ex occupanti di Askatasuna indicono un presidio fuori dall'edificio? Bene, è giusto che si abituino a vederlo da fuori, mentre i consiglieri comunali entrano al suo interno per disegnare un nuovo futuro per la struttura". Così il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca commenta l'annuncio via social di presidio promosso per mercoledì davanti allo stabile di corso Regina 47, gia sede del centro sociale Askatasuna, ora interessato da un percorso di co-progettazione approvato dalla Giunta comunale per farlo diventare bene comune. "Con il sopralluogo del 27 marzo esercitiamo un diritto democratico conferitoci dagli elettori, non ci preoccupano, quindi, proclami bellicosi redatti da chi dalla sua ha solo la forza della prevaricazione", aggiunge Ricca.