Torino, dal 2023 oltre 300 incidenti con monopattini elettrici

Dal 2023 alla metà del mese di marzo di quest'anno, a Torino sono stati 310 gli incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici. A illustrare i dati in Consiglio comunale, l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Libero Pensiero Pino Iannò. Nel 2023 - ha spiegato Foglietta - "gli incidenti con il coinvolgimento di monopattini sono stati 268, 231 con feriti, di cui 2 mortali, e 37 con danni solo alle cose. Per il 2024 - ha aggiunto - ne risultano 42, 35 con feriti, nessuno mortale, 7 con danni materiali". Quanto alle multe, i dati di quest'anno, fino al 14 marzo, rilevano 56 controlli effettuati dalla polizia municipale sui mezzi di 'mobilità sostenibile', come monopattini, bici e scooter in sharing. Complessivamente sono state 447 le sanzioni, di cui 296 per soste irregolari.