GLORIE NOSTRANE

Dal M5s a Forza Italia, la nuova vita di "Iban" Della Valle

L'ex deputato grillino, a Montecitorio dal 2013 al 2018, è passato coi berluscones in Toscana, dove ora vive. Era stato cacciato con ignominia dal Movimento per i mancati rimborsi, poi una fuitina coi gilet gialli nostrani: "Metterà a disposizione le sue competenze"

Era stato ribattezzato “Iban”, storpiandone il nome di battesimo, dopo le sue vicissitudini legate alle mancate restituzioni di parte dello stipendio al Movimento 5 stelle, che ne causarono l'espulsione. Di più: si scoprì in seguito che taroccava con photoshop i bonifici, ma in realtà restituiva molto meno di quanto dichiarasse. Ora Ivan Della Valle, ex deputato pentastellato di Rivoli, nel Torinese, annuncia il suo passaggio a Forza Italia. A dargli il benvenuto è il numero uno dei berluscones toscani, giacché è proprio in Toscana che si è trasferito da qualche anno.

“La casa di Forza Italia continua ad allargarsi e diamo il benvenuto a Ivan Della Valle – dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore regionale del partito –. Ivan porterà nel nostro partito tutta la sua esperienza maturata sul campo, prima negli enti locali e poi in Parlamento. Questa ennesima adesione a Forza Italia dimostra che il nostro partito è sempre più attrattivo”. E continua: “Nel corso della XVII legislatura della Repubblica - sottolinea Stella - Della Valle si è distinto per molte battaglie a favore delle Pmi e in particolare degli ambulanti, chiedendo l'esclusione degli stessi dalla direttiva Bolkestein”. Ma Della Valle è stato anche un fervente No Tav e dopo essere uscito dal M5s, nel 2018, si era messo a capo del movimento che voleva emulare i gilet gialli francesi. “Ivan collaborerà con il coordinamento regionale e porterà le sue competenze”. Auguri.