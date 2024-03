Urso, puntiamo a far beneficiare dell'Ia anche le Pmi

Sull'intelligenza artificiale "noi ci siamo impegnati per fare in modo anche le micro e le piccole imprese possano beneficiare e utilizzare delle tecnologie digitali sicure e affidabili: come trasferire queste tecnologie alle Pmi è la sfida del sistema Italia". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervistato su Rtl nella rubrica "Orizzonti digitali" parlando degli obiettivi della ministeriale del G7 recentemente tenuta a Torino e Trento. Proprio guardando alle Pmi - ha spiegato il ministro - "abbiamo creato a Torino una fondazione per l'intelligenza artificiale, per trasferire questa sfidande tecnologia nelle piccole imprese, nell'economia circolare, nell'automotive e nello spazio". Urso, che ha sottolineato come l'approccio italiano all'Ia metta l'uomo al centro del progetto, ha sottolineato che tra gli obiettivi dell'Italia c'è anche quello di "trasferirere l'Ia al mondo in via di sviluppo, in particolare all'Africa", inserendola all'interno del piano Mattei su cui il governo è impegnato "con l'idea di coinvolgere un grande continente del futuro". Parlando del 5g e dell'arrivo del 6g, Urso ha invece toccato il testo della consapevolezza e conoscenza delle tecnologie sottolineando che tra i piani del G7 a guida italiana ci sia anche "una nuova alfabetizzazione di massa per consentire a tutti, di cimentarsi al meglio con le nuove tecnologie che con il 5G e 6G saranno alle portata di tutti".