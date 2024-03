Strage Mosca: a Torino rafforzate misure sicurezza per Pasqua

Misure di sicurezza rafforzate a Torino in vista delle festivita' pasquali. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Donato Cafagna, si e' riunito ieri. I dispositivi messi in campo saranno orientati, anche a seguito del recente attentato terroristico di Mosca, ad innalzare il livello di sicurezza su tutti gli obiettivi sensibili, con particolare attenzione allo scalo aeroportuale di Caselle, alle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa e alle reti di trasporto pubblico, in considerazione del prevedibile incremento della movimentazione turistica che interessera' il capoluogo e le altre localita' di soggiorno, anche sciistiche. Un'attenzione particolare sara' riservata alle aree di maggiore concentrazione di persone, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai centri commerciali, ove verranno potenziati i servizi di controllo. Inoltre, in coincidenza dello svolgimento delle tradizionali cerimonie religiose, verranno rafforzate le misure di vigilanza nei diversi luoghi di culto nei quali e' prevedibile che si registri un'affluenza significativa di fedeli. Un altro ambito di intervento e' costituito dalla rete stradale, che vedra' un incremento del traffico sulle principali arterie, specie autostradali, dell'area metropolitana. Nelle giornate di maggiore flusso veicolare e' stato disposto il potenziamento dei servizi di controllo del traffico in particolare da parte della Polizia Stradale, anche con il presidio delle principali barriere autostradali.