Detenuto si impicca in carcere, ipotesi istigazione a suicido

Istigazione al suicidio è l'ipotesi di reato, ancora provvisoria, che la procura di Torino ha formulato per il caso del 31enne detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno, del capoluogo piemontese, che la sera del 24 marzo si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo alle sbarre della propria cella. L'uomo, originario dell'Ecuador, era affetto da disturbi di carattere psichiatrico ed era in attesa di essere trasferito in una struttura adeguata. Il fascicolo è senza indagati.