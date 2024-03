Cairo: "Giro d'Italia aiuta l'Italia, il Governo lo sente suo"

"Abbiamo visto dei numeri bellissimi, immagini che danno l'idea della corsa che si svolge in un paese bellissimo. Grazie al ministro Tajani e al Governo perché stanno appoggiando il Giro d'Italia, sentendolo come proprio". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino e del Gruppo Rcs, alla presentazione del "107° Giro d'Italia - L'Italia che corre" presso la Farnesina. "Il Giro aiuta l'Italia ed è una grande vetrina per il nostro paese in tutto il mondo - ha aggiunto - Le ricadute economiche sono notevolissime per l'Italia. Secondo una ricerca affidabile (condotta da Banca Ifis, ndr), a seguito del Giro d'Italia c'è una ricaduta economica immediata, dunque nei sei mesi successivi alla corsa, di 600 milioni di euro di prodotti e servizi consumati. Mentre poi nei 18 mesi seguenti è di un miliardo e 400milioni. Sono numeri importanti che testimoniano la forza del giro d'Italia per aumentare il turismo". Poi anche le parole di Matteo Zoppas, presidente Ice: "E' un'ottima occasione di promozione, quest'anno nel Giro non ci sarà solo partecipazione al brand del Made in Italy, ma anche attività che portano a creare occasioni di business matching. Lo sforzo degli imprenditori è continuo e noi dobbiamo aiutarli ad espandere loro capacità di vendita".