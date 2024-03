Tesoro colloca 8,25 miliardi di Btp, rendimenti in calo

Il Tesoro ha collocato in asta 8,25 miliardi di euro di Btp a 5, a 7 e a 10 anni. Nel dettaglio, nella prima asta sono stati assegnati 3,5 miliardi di euro a fronte di una richiesta di 4,96 miliardi, con scadenza 1 luglio 2029 e rendimento in calo di 21 punti al 3,21%. Collocati anche 1,25 miliardi di Btp a 7 anni con scadenza 15 dicembre 2029 a fronte di una richiesta di 2,12 miliardi e rendimento al 3,24%. Inoltre, sono stati collocati 3,5 miliardi di Btp a 10 anni con scadenza 1 luglio 2034 a fronte di una richiesta di 4,86 miliardi con rendimento in calo di 24 punti al 3,67%. Infine, il Tesoro ha collocato in asta 1,5 miliardi di CCteu a 8 anni in scadenza il 15 ottobre 2031. La richiesta è stata di 2,63 miliardi con il rendimento di calo di 11 punti base al 5,10%.