Piemonte, sbloccati 31 milioni per 57 Comuni e 2 Comunità montane

La Regione Piemonte ha sbloccato oltre 31 milioni di euro che verranno assegnati a 59 Enti - 57 Comuni e 2 Unione Montane - nell'ambito del programma operativo complementare 2014-2020 approvato dal Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Obiettivo, aiutare i Comuni a realizzare progetti di riqualificazione infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio culturale. "Riqualificare vuol dire tenere al territorio - commenta Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale - e in questi 5 anni la Regione si è impegnata più volte per aiutare le realtà territoriali in questo processo, che non sempre è alla loro portata. Il sostegno della Regione è sempre stato attivo e continuo". I fondi messi a disposizione finanzieranno 10 progetti alessandrini con 3,36 milioni di euro, 6 astigiani con 3,57 milioni, uno biellese con 1,2 milioni, 22 cuneesi con 11,78 milioni, 17 torinesi con 9,84 milioni, due del Verbano-Cusio-Ossola con 1,48 milioni e uno vercellese con 230mila euro. Nel Torinese riceveranno questi fondi Bollengo, Candiolo, Cavour, Cercenasco, Forno Canavese, Leinì, Lemie, Moncalieri, Moncenisio, Montanaro, Pont Canavese, Rivarolo Canavese, Settimo Torinese, Usseglio, Verolengo, Virle Piemonte, più l'Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.