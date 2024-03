Picchia la madre e minaccia i carabinieri, 21enne arrestato

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Verbania per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti martedì sera a Stresa, sul lago Maggiore: il giovane, rimproverato dalla madre dopo aver fatto rientro a casa ubriaco, ha aggredito la donna picchiandola. A chiedere aiuto è stato il convivente della vittima. Il 21enne, che all'arrivo dei carabinieri si trovava ancora in casa, ha opposto resistenza, colpendo il militare con calci e pugni e proferendo minacce. Arrestato, comparirà stamattina in tribunale per il rito direttissimo.