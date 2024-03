Cuneo-Ventimiglia due nuove corse dal 2 aprile

Dal 2 aprile due nuove corse sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Le ha aggiunte, alle 6 già in orario, Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs), d'intesa con Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità. L'ulteriore treno parte da Cuneo alle ore 8.41 e arriva a Ventimiglia 11.21, da dove una nuova corsa riparte alle 14.25 per arrivare a Cuneo alle 17.21. I treni sono attrezzati per poter trasportare fino a 14 biciclette. Il servizio navette tra Limone e la francese Tende terminerà lunedì 1° aprile.