Quanti impegni, Stangalini!

Dicono che… stia montando un certo nervosismo attorno alla figura della consigliera comunale leghista di Novara Cristina Stangalini, con strali e insofferenze che provengono sia dall’Ospedale Maggiore, di cui è dipendente, sia dall’Università che all’ospedale è strettamente collegata.

Il direttore generale del Maggiore, Gianfranco Zullian, in prima persona o attraverso suoi collaboratori,si sarebbe lamentato delle assenze per motivi “istituzionali” di Stangalini che all’ospedale ricopre la posizione organizzativa per il Coordinamento delle attività di prenotazione. La questione è arrivata al sindaco Alessandro Canelli, il quale ne avrebbe parlato con la diretta interessata, invitandola a considerare l’importanza del suo lavoro ospedaliero rispetto alla candidatura puramente di servizio alle regionali. L’incontro però non sarebbe andato come s’aspettava il primo cittadino, al punto che la consigliera si sarebbe risentita, sostenendo che la sua candidatura gode di un forte sostegno popolare e non dovrebbe essere considerata “di servizio”, al punto che si sarebbe detta sicura di poter superare l’assessore uscente Matteo Marnati.

L’altro fronte è quello accademico, giacché pare che Stangalini stia sostenendo la candidatura a rettore di Michele Mastroianni, scatenando l’irritazione del Magnifico in carica, Gian Carlo Avanzi, il quale avrebbe altri piani per la sua successione.