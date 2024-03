Confindustria: fonti smentiscono ricorso di Gozzi

Fonti vicine al presidente di Federacciai Antonio Gozzi, smentiscono che oggi sia stato formalizzato un ricorso al collegio di probiviri come riportato da alcuni organi di stampa. Il 14 marzo i tre saggi, dopo la fine delle consultazioni, avevano escluso Gozzi della corsa per la presidenza di Confindustria e individuato Edoardo Garrone e Emanuele Orsini come candidati che potranno accedere al Consiglio generale del 4 aprile, dove, con votazione a scrutinio segreto, sarà designato il successore di Carlo Bonomi.