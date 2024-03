Regionali: Pd, direzione approva liste provinciali dei candidati

La direzione regionale del Pd ha approvato, all'unanimità, le liste delle candidature per le Regionali dell'8 e 9 giugno proposte dalle federazioni provinciali del partito. "Si chiude il percorso cominciato il 16 marzo con l'indicazione di Gianna Pentenero a candidata presidente: - commenta il segretario regionale Domenico Rossi - accanto ad una candidata autorevole ora abbiamo anche una squadra competitiva per affrontare con decisione la campagna elettorale". Dalle province è arrivato un elenco di 40 persone di cui 21 donne e 19 uomini. "Sono liste - che valorizzano i territori, la parità di genere, le competenze dei nostri dirigenti, senza dimenticare l'apertura alla società civile e il rinnovamento generazionale. Adesso siamo pronti al fianco di Gianna Pentenero con la quale stiamo lavorando al consolidamento e all'allargamento della coalizione, ma soprattutto abbiamo una proposta per i piemontesi che ci chiedono di risolvere i problemi di questa regione: sanità, trasporti, lavoro, ambiente e diritti. Tutti insieme dobbiamo prenderci cura del Piemonte", conclude il segretario regionale dem.