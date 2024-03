Nuovo ospedale To5, Regione acquista l'area di Cambiano

La Regione Piemonte ha acquistato l'area di Cambiano (TORINO), pari a 110.500 metri quadrati, dove verrà realizzato il nuovo ospedale dell'Asl To5. L'ente ha deciso di far valere, nei termini previsti dal bando dell'Agenzia del Demanio, il diritto di opzione relativo all'acquisto del terreno. Nel frattempo, prosegue l'iter della gara per la progettazione, lanciata a dicembre 2023. La Commissione costituita per valutare gli 8 gruppi di progettisti che hanno partecipato alla gara di selezione per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica economica, sta procedendo con le valutazioni delle offerte. Deciderà entro il 15 aprile , dopodiché sarà affidato l'appalto per la progettazione. "La disponibilità del terreno e l'individuazione del gruppo dei progettisti permetteranno di giungere alla realizzazione del Pfte entro la fine dell'anno - dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - confermando i tempi di realizzazione di un ospedale che il territorio attende da molti anni e che questa amministrazione ha localizzato, finanziato e che ha un iter individuato per la realizzazione". Il direttore dell'Asl T05 Michele Pescarmona ringrazia la Regione per quest'ulteriore atto concreto che ci permette di proseguire spediti su un percorso ormai davvero irreversibile. Quotidianamente aggiungiamo tasselli nella realizzazione di questo ambizioso progetto".