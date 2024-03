In crescita del 33% i ricavi di Pattern, +69% la redditività

Pattern, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, ha chiuso il 2023 con ricavi e redditività in crescita grazie ai buoni risultati sia del Ready To Wear, sia della Maglieria. Il gruppo - tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna - ha registrato un utile netto di esercizio pari a 23,4 milioni rispetto ai 4,1 milioni al 31 dicembre 2022 e la quota di competenza del gruppo è pari a 21,1 milioni rispetto a 2,6 milioni. I ricavi delle vendite al 31 dicembre 2023 si attestano a 145,6 milioni, con un incremento del 33,3%, grazie alla crescita complessiva del gruppo a parità di perimetro e all'allargamento della stessa area di consolidamento. Il valore della produzione è cresciuto del 31,8%, passando da 110,4 milioni del 31 dicembre 2022 a 145,6 milioni del 31 dicembre 2023. "Il 2023 ha mostrato una crescita più che solida e migliore rispetto al mercato grazie a scelte industriali di lungo periodo di tipo qualitativo e non quantitativo sia in termini di acquisizioni che di relazione con i clienti. In particolare, siamo impegnati a definire la massima attenzione sulle attività in sviluppo nuovi prodotti e focus sulle nuove tecnologie, molte delle quali già funzionali ai nuovi scenari di mercato e della futura normativa Epr. Questo è un enorme valore in un mercato complesso come quello attuale" commentano Luca Sburlati, ceo di Pattern, e Fulvio Botto, presidente.