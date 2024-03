Eredità Agnelli: legali Elkann, convinti dei nostri argomenti

"Siamo naturalmente delusi dalla decisione del Tribunale e rimaniamo convinti della solidità degli argomenti giuridici che abbiamo sostenuto". È quanto dichiarano gli avvocati Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re, legali di John, Lapo e Ginevra Elkann, in merito alla pronuncia dei giudici del riesame di Torino nel procedimento giudiziario che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. "Attendiamo comunque il deposito delle motivazioni - aggiungono - per decidere se presentare ricorso per Cassazione".