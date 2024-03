Punto vendita chiuso, ma la Lidl non usa la parola sciopero

"Avviso alla clientela. Nella giornata odierna è possibile recarsi presso il punto vendita di via Cigna 169 a Torino. Ci scusiamo per il disagio". E' quanto si legge sulla porta del punto vendita Lidl di via Bologna a Torino, chiuso per lo sciopero indetto dai sindacati dopo la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto. Nel cartello - fanno notare i sindacati - la Lidl non usa la parola sciopero.