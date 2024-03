Salvini, non c'è integrazione se si cancellano le nostre radici

"Buona santa Pasqua di cuore, una giornata spero di famiglia, di riposo, di tradizione di orgoglio per chi siamo, per il nostro passato che è il nostro presente e il nostro futuro: non si può accogliere nessuno, non si può integrare nessuno, se si cancellano le radici più profonde del nostro essere". Così il leder della Lega Matteo Salvini in un video sui social nel quale si augura anche che "i prossimi giorni e le prossime settimane - e su questo io da ministro da segretario della Lega da uomo e da genitore ce la metterò tutta - siano settimane e mesi di pace".