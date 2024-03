Maltempo nel Verbano, interventi dei vigili del fuoco

Sono stati circa 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Vco per via delle intense precipitazioni che dalla serata di ieri hanno colpito la provincia. Dieci squadre sono state impegnate nell'Ossola principalmente per allagamenti e piccoli smottamenti. Una colata di pietre e fango ha invaso la strada statale numero 549 di Macugnaga al km 8+800 nel comune di Calasca Castiglione, località Molini, coinvolgendo due autovetture. La strada al momento risulta chiusa al traffico in entrambe le direzioni anche per i mezzi in emergenza.