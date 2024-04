Alessandrino sferzato dal vento, 118 km/h in Val Borbera

Notte segnata da vento forte, in alcuni casi accompagnato anche da pioggia, in buona parte della provincia di Alessandria. Dalla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco segnalata oltre una ventina di interventi per insegne di supermercati pericolanti, piante cadute in strada o su fili elettrici, Altre richieste si sono aggiunte nelle prime ore della mattinata. Interessati Tortonese, Novese, Ovadese, Acquese e la zona sud occidentale al confine con l'Astigiano. Tra i valori del vento registrati dalle centraline Arpa sull'Appennino al confine con la Liguria: 118,1 chilometri orari alle 6 a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera); 99 a Bric Castellaro di Bosio (Alta Val Lemme); 93,2 a Bric Berton di Ponzone, nell'Alto Acquese. Nelle zone di pianura 86 kmh a Sardigliano, tra Novese e Tortonese; 64 a Basaluzzo, nel Novese; 57,6 nella frazione alessandrina di Lobbi; 47,5 a Isola Sant'Antonio nella Bassa Valle Scrivia. Vento forte segnalato anche su alcuni tratti delle autostrade della provincia: A7 Milano-Genova, A21 Torino-Piacenza e A26 Genova-Gravellona.