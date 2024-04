Incendi, proteste e lite tra detenuti a colpi di lamette a Ivrea

Ancora tensioni in un carcere piemontese, a Ivrea (Torino). Nella serata del 30 marzo - segnala il sindacato Osapp - i detenuti del primo piano hanno appiccato un incendio. Il personale è intervenuto in forze e anche diversi agenti liberi dal servizio per Pasqua e si sono presentati per dare man forte ai colleghi. Dopo ore di trattative si è riusciti a ripristinare la sicurezza interna: i detenuti, su tutti e tre i piani, sono stati fatti evacuare nei cortili di passeggio. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco. Nel giorno di Pasqua, invece, diversi carcerati si sono rifiutati di rientrare nelle rispettive celle accovacciandosi nei corridoi e due di loro si sono affrontati a colpi di lamette. "La situazione è fuori controllo - dice Leo Beneduci, segretario generale Osapp - il personale è allo stremo ed è abbandonato a se stesso. La politica e il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove sono interessati al solo carcere di Biella, mentre Ivrea ha una delle situazioni più critiche della regione e tutti sono silenti, dalla politica ai vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria".