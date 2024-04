In 24 ore oltre 200 mm di pioggia, 60 cm di neve nel Vco

I valori più significativi di precipitazioni delle ultime 24 ore, sono stati registrati nelle stazioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) di Sambughetto, Mottac e Cursolo, nel Vco, con rispettivamente 203.2 millimetri, 164.8 mm e 160.7 mm; nel Biellese e Vercellese a Piedicavallo 177.6 mm e Fobello 134 mm. Nel Cuneese i pluviometri di Limone Pancani e Piaggia hanno registrati 130 mm nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la neve nel Verbano-Cusio-Ossola nelle ultime 24 ore, oltre i 2,000 metri di quota, sono stati misurati 50-60 cm di nuova neve; sulle Alpi Graie e Alpi Cozie circa 40-50 cm mentre nel Cuneese dove la quota neve è stata più alta, i nuovi apporti di neve si attestano a circa 20-30 centimetri. La quota neve è scesa nella notte sui 1000-1300 metri sui settori alpini settentrionali e occidentali, mentre sui settori alpini meridionali si è mantenuta ad una quota leggermente più alta. In provincia di Cuneo i corsi d'acqua che hanno registrato gli incrementi maggiori, avvicinandosi alla soglia di guardia, sono il Corsaglia a Frabosa Soprana e a Torre Mondovì, l'Ellero a Mondovì, il Mongia a Mombasiglio e il Tanaro a Ponte di Nava e a Piantorre. Nel nord del Piemonte invece gli innalzamenti più significativi si sono verificati per l'Ovesca a Villadossola, il San Bernardino a Santino, nel Vco; il Cervo a Quinto Vercellese e il Terdoppio a Caltignaga (Novara), che si sono tuttavia mantenuti al di sotto della soglia di guardia.