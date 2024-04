Piemonte: Tempi nuovi, a sostegno di Cirio per un'area centrista

La presenza di Tempi Nuovi, l'area cattolico popolare a sostegno della lista civica del presidente Alberto Alberto Cirio alle Regionali dell'8 e 9 giugno "è politica, culturale, sociale e soprattutto programmatica", con "l'obiettivo di rilanciare una cultura politica e, al contempo, dare un contributo programmatico e di idee per il futuro governo della Regione Piemonte, ponendola sempre più nel cuore delle dinamiche dell'Italia, dell'Europa, del Mediterraneo e con quel respiro globale che richiedono le sue eccellenze tecnologiche, economiche, culturali e turistiche". È il "documento politico" del movimento diffuso dal dirigente nazionale Giorgio Merlo: "La lista 'civica' del presidente Alberto Cirio può essere la risposta più concreta, e più dinamica e coerente, per un'area politica centrista che fa del buon governo la sua cifra distintiva in una cornice politica lontana da ogni forma di massimalismo, di estremismo e di populismo. Tre disvalori che sono storicamente alternativi rispetto ad una concezione della politica basata sul rispetto dell'avversario, sulla democrazia dell'alternanza e sul confronto di merito sui rispettivi programmi di governo".