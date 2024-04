Horeca Expoforum torna a Torino nel 2025

Unica manifestazione nel Nord Ovest d'Italia per il settore che celebra un universo fatto di ospitalità, ristorazione e catering, Horeca Expoforum si conferma appuntamento di metà marzo: nel 2025 torna al Lingotto Fiere di Torino dal 16 al 18 marzo. Lo ha deciso Gl events Italia "dopo il successo" della prima edizione. "Il territorio ha reagito positivamente al richiamo del salone che ora guarda al futuro con entusiasmo e l'ambizione di crescere, forte del fatto che molte aziende, che non hanno potuto prendere parte all'evento nel 2024, hanno già chiesto di poter esporre il prossimo anno" spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia. "Il nostro obiettivo è di proporre nuovamente una manifestazione alto livello, ma ampliando l'area espositiva, arricchendola di proposte di qualità" aggiunge Patti Pescuma, responsabile dell'evento. Dedicato ai professionisti della filiera dell'ospitalità, del food and beverage - che include alberghi, ristoranti, caffè, bar, servizi di catering - Horeca Expoforum darà voce ai protagonisti del comparto anche attraverso un ricco palinsesto di incontri, dibattiti e degustazioni, che si sono dimostrati importanti catalizzatori dell'attenzione del pubblico.