Cortese (Uil), Mirafiori così non va da nessuna parte

"Domani ribadiremo che Mirafiori non va da nessuna parte con questi livelli produttivi. Siamo molto preoccupati per il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, ci preoccupano le uscite incentivate senza alcuna parvenza di ricambio generazionale". Lo ha detto Gianni Cortese, segretario generale della Uil Piemonte, al termine dell'incontro in Comune su Mirafiori. "Dobbiamo anche valutare se sia possibile attrarre in Italia un nuovo produttore, anche se non credo che domani si parlerà di questo. E' evidente che i problemi dell'auto in Italia sono anche europei" ha aggiunto.