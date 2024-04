Terremoto nella Vanoise, avvertito in valli Orco e Lanzo

Una scossa di terremoto, questa mattina, che ha avuto l'epicentro in Francia, nel territorio del parco della Vanoise, al confine con l'Italia, è stata avvertita anche in Italia, a Ceresole Reale, Balme e Groscavallo, a una distanza tra i 9 e 12 chilometri. La scossa ha avuto una magnitudo 2.6, a una profondità di 10 chilometri. Non sono stati segnalati danni ma è possibile che il terremoto abbia innescato valanghe e slavine, come quella documentata sui social sopra l'abitato di Forno Alpi Graie, frazione del comune di Groscavallo.