Piemonte, Regione pianifica 121 interventi di pulizia dei fiumi

La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore alla difesa del suolo Marco Gabusi, ha approvato il terzo programma di interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua. La Regione è infatti da tempo impegnata nel "garantire la conservazione e il ripristino della capacità di deflusso dei corsi d'acqua, prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale e, ove necessario, tramite l'estrazione e l'asportazione di materiale litoide". Questo è reso possibile da un'innovativa delibera del 2021 che ha semplificato le pratiche, consentendo l'individuazione degli interventi e poi la ricerca di soggetti interessati a eseguirli. Il privato asporta il materiale litoide e lo acquista per usarlo nelle attività di costruzione. I due programmi precedenti hanno consentito di programmare l'asportazione di 2 milioni di metri cubi di materiale con un introito di circa 1 milione di euro per la Regione. Per questo terzo programma gli interventi sono 121. "Continueremo a vigilare - afferma il governatore Alberto Cirio, con l'assessore Gabusi - sull'attuazione tempestiva ed efficace di questi interventi, assicurando che ogni fase del processo sia condotta con trasparenza, rigore e attenzione al bene comune. Solo attraverso un impegno concreto e coordinato possiamo preservare e valorizzare il nostro territorio, assicurando un futuro migliore per le generazioni a venire".