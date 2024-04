VERSO IL VOTO

Un Sacco di candidati Cinquestelle, ma Carabetta fa un passo indietro

Il consigliere regionale alessandrino pronto a correre per Bruxelles. Con lui anche Antonella Pepe. Non ci sarà invece l'ex deputato di Rivoli, impegnato col lavoro. Regionali: entro una settimana il nome dell'anti-Cirio (e concorrente di Pentenero)

Mancano poche ore alla chiusura delle autocandidature del Movimento 5 stelle per le elezioni europee. Tra i papabili spiccano i nomi del consigliere regionale alessandrino Sean Sacco e della referente per l’area metropolitana di Torino Antonella Pepe. Possibile che tenti l’impresa anche l’ex sindaco di Venaria Reale Roberto Falcone, dopo la non felicissima esperienza a capo del municipio, terminata anzitempo a causa dell’implosione della sua stessa maggioranza. Chi invece non ci sarà è l’ex deputato di Rivoli Luca Carabetta, un passato da assistente parlamentare di Ivan Della Valle (che intanto è passato in Forza Italia), poi la promozione a Montecitorio e infine la mancata elezione alle ultime elezioni politiche. In molti erano pronti a puntare su di lui, ma in un post su facebook, ha annunciato l’intenzione di voler rimanere fuori dalla mischia: “Scegliere questa strada significherebbe per me trascurare o abbandonare tanti progetti per il futuro che ho avviato e che sto costruendo giorno dopo giorno – sono le sue parole –. Dopo settimane di confronti e riflessioni ho quindi deciso di non partecipare alle prossime elezioni europee”.

Nei prossimi giorni, invece, il M5s dovrebbe aprire alle candidature anche per le regionali in Piemonte. Per quanto riguarda il candidato presidente i nomi restano gli stessi: l’ex parlamentare Susy Matrisciano, la coordinatrice regionale e capogruppo a Palazzo Lascaris, Sarah Disabato, e il collega di Alba Ivano Martinetti. Tra i possibili candidati in lista, invece, tra i pochi a essersi fatti avanti c’è l’ex assessore di Chiara Appendino Alberto Unia.