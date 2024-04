Uliano (Fim), situazione Mirafiori più drammatica nel gruppo

Solleciteremo le indulgenze che ci sono su Mirafiori: "è la situazione più drammatica che abbiamo, all'interno del gruppo Stellantis. Lo ha detto il segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, prima dell'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'analisi degli stabilimenti produttivi di Stellantis in Italia, focalizzato sull'impianto di Mirafiori (Torino). "Lo stabilimento ha volumi dimezzati, la linea Maserati è pressoché ferma. Non ha a breve nuove assegnazioni di modelli. C'è la necessità di avere risposte rispetto ai futuri modelli per saturare l'impianto", ha aggiunto.