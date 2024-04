Assessore cheerleader di Meloni

Dicono che… ormai anche tra i colleghi la chiamino la cheerleader. Più che come assessora al Lavoro del Piemonte, infatti, Elena Chiorino si sta distinguendo per le sue continue adulanti affermazioni a sostegno di Giorgia Meloni e del suo governo. Datemi una “G”, datemi una “I”, datemi una “O”… Giorgia! Ieri, per esempio, s’è sperticata in lodi per un esecutivo che (senza nemmeno bisogno di una riforma del lavoro!) è riuscito ad aumentare l’occupazione a livelli “record” in poco più di un anno, e con la sola imposizione delle mani. “La risposta alla narrazione catastrofista della sinistra, e il declino perennemente dichiarato dai suoi esponenti, la danno i numeri: le misure dell’esecutivo, unite alla stabilità politica assente nelle precedenti legislature, porteranno benefici a tutto il sistema produttivo dell’Italia” ha annunciato fiera l’esponente di Fratelli d’Italia, mentre il ministro del Lavoro Marina Calderone sfilava nella sua Biella per un imperdibile workshop a favore di flash e penne ossequiose. E mentre la campagna elettorale di Chiorino prosegue incessante, con accanto il suo pigmalione, il sottosegretario alla Andrea Delmastro, i piemontesi attendono che i miracoli di Giorgia raggiungano anche loro.