Sanità: Borghi (Iv), inaccettabile indebitamento famiglie per curarsi

"Questo indebitamento silenzioso delle famiglie per curarsi è inaccettabile. Abbiamo due proposte: chiedere di riattivare il Mes sanitario per investire 37 miliardi in infrastrutture e adeguare il finanziamento del servizio sanitario nazionale al livello degli altri paesi dell'Unione europea, che hanno a disposizione 21 miliardi in più. Con essi si potrebbero ridurre gli accessi al pronto soccorso, potenziare il personale, medici e infermieri, e smaltire le liste d'attesa". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato, intervistato a Igorà su Rai Radio1.