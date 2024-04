A Torino il nuovo Punto informativo unificato della Città

Un nuovo spazio dove avere informazioni sui servizi della Città, sui mezzi pubblici e sull'offerta turistica, ma anche avere supporto per l'accesso ai servizi pubblici digitali, dalle prenotazioni online alla richiesta di agevolazioni e contributi, o presentare richiesta di accesso agli atti, petizioni e delibere d'iniziativa popolare. Apre oggi, a Palazzo civico, il Punto informativo unificato della Città di Torino, che riunisce le funzioni degli uffici Informacittà, Urp e Ufficio relazioni coi cittadini, oltre ad un ufficio informazione e accoglienza turistica multilingue di Turismo Torino e provincia. I lavori di riqualificazione del vecchio Urp, durati cinque mesi, sono stati realizzati col supporto tecnico di Iren e l'idea è quella di aprire spazi analoghi in ogni Circoscrizione. "L'obiettivo - spiega il sindaco, Stefano Lo Russo - è avvicinare ancora di più l'amministrazione a torinesi e turisti e endere sempre più trasparente l'attività della Città, far conoscere i suoi servizi ma anche accogliere segnalazioni, richieste e proposte, aprendo un dialogo che permetta a chi si rivolge a questo spazio di partecipare attivamente alla vita della comunità".