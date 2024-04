Gioventù salviniana

Dicono che… per i maligni sia una sorta di premio di consolazione per dover dire addio al sogno di tornare nella prossima legislatura nell’aula di Palazzo Lascaris. Sia quel che sia, Matteo Gagliasso, classe 1993, laureato in ingegneria civile al Politecnico, consigliere regionale uscente, è stato nominato coordinatore della Lega Giovani in Piemonte. Rileva il testimone da Flavio Gastaldi, dal 2019 alla guida degli juniores di Matteo Salvini, che dopo una breve parentesi da deputato è ora sindaco di Genola. Una successione tutta targata Cuneo, visto che entrambi sono figli della Granda: Gagliasso nativo di Alba e residente a Savigliano, città che nel 1991 ha dato i natali al suo predecessore.