Cirio, "Stellantis investa in Piemonte perché conviene"

"Non è il momento delle scelte facili. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Chiediamo un aumento della produzione perché è conveniente investire qui, noi usiamo bene i fondi europei, siamo il luogo in cui l'auto è nata. Consapevolezza e fiducia sono gli elementi del nostro pragmatismo". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'inaugurazione dell'impianto di cambi elettrificati a Mirafiori. "Ho apprezzato che Tavares abbia incontrato per primi i sindacati. Ai lavoratori dobbiamo dare garanzie di prospettiva", ha osservato Cirio. "Oggi si va avanti e si mantengono gli impegni, la parola. Diamo quel senso di fiducia che dobbiamo trasmettere alle persone. Questa città spesso è stata presa spesso dalla nostalgia, ma con la nostalgia non si fa business. Il nostro dovere è dimostrarvi che per Stellantis è conveniente stare qui e continuare a investire in Piemonte", ha sottolineato Cirio.