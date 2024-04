Dl Pnrr: proroga cronoprogramma linea 2 della metro Torino

Viene prorogato di 180 giorni il termine (scaduto a fine febbraio) affidato al commissario straordinario per la linea 2 della metropolitana di Torino per comunicare al Ministero dei Trasporti il cronoprogramma sulle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi. Lo prevede un emendamento riformulato, a prima firma della Lega, al decreto Pnrr approvato dalla commissione Bilancio della Camera. L'intervento estende i tempi rispetto al dpcm di nomina del commissario, in cui si fissava il termine di 90 giorni per presentare il cronoprogramma. Inoltre commissario, che è stato nominato alla fine di novembre 2023, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questo decreto dovrà presentare al Mit una "proposta di rimodulazione" dell'intervento per "garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente". A tal fine è autorizzata in deroga la spesa di 150 mila euro per il 2024, di cui 100 mila per il compenso del commissario e 50 mila per le spese per l'eventuale supporto tecnico. Oneri cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente nel programma Fondi di riserva e speciali.