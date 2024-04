Operaio perse dita al lavoro, condannato imprenditore a Torino

Il 12 maggio del 2020, a Chieri (Torino), un operaio rimase gravemente ferito a una mano in un incidente sul lavoro e riportò l'amputazione parziale di tre dita. Oggi a Torino la giudice Odilia Meroni ha condannato a un mese di reclusione il presidente del cda dell'azienda per cui prestava servizio. L'operaio - che è stato indennizzato - si stava occupando di un macchinario per il pompaggio di calcestruzzo; nel tentativo di rimuovere della ghiaia dalla zona dei pistoni infilò in un varco alla base della tramoggia la mano sinistra, che fu raggiunta da una valvola in pieno funzionamento. Fra le contestazioni mosse all'imprenditore dal pubblico ministero Francesco La Rosa figura la mancata adozione di deciso procedure operative per la pulizia del sistema di pompaggio del calcestruzzo. Il processo riguardava anche il titolare dell'azienda milanese produttrice del macchinario, che è stato assolto su richiesta dello stesso pm.