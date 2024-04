Salvini, con Parigi parleremo di valichi alpini da riaprire

La riapertura dei valichi alpini è sul tavolo del bilaterale tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e l'omologo francese Patrice Vegriete. "Oggi pomeriggio - spiega Salvini - ho il bilaterale con la Francia e c'è il discorso dei valichi alpini: il Frejus e il Bianco". "Dobbiamo tornare a viaggiare - sottolinea - perché va bene lavorare per la Tav, ma (i francesi, ndr) devono fare di tutto per riaprire le frontiere e quindi i temi dei valichi alpini e la connessione tra italiana e Francia è fondamentale così come la riapertura del Brennero".