Tav: Italia-Francia, avanti con l'opera, stima lavori per 12,5 mld

Sull’alta velocità Torino-Lione «c’è la comune intesa di procedere con l’avanzamento dell’opera» da parte di Italia e Francia. È quanto emerge al termine della seconda giornata di lavori del G7 Trasporti in corso a Milano, nella quale si è tenuto, tra le altre cose, un incontro bilaterale tra il ministro Matteo Salvini e il suo omologo francese, Patrice Vergriete. Sul fronte Tav, per quanto riguarda il lato economico, a fine 2023 le cifre più significative – elenca il Mit – sono circa 1,4 miliardi di lavori tra Italia e Francia (studi ed opere geognostiche); 1,3 miliardi di lavori già realizzati tra Italia e Francia (opere preparatorie); oltre 6,8 miliardi di appalti assegnati per i lavori definitivi e oltre 3 miliardi di lavori civili in corso, per un totale di 12,5 miliardi.

È stata anche firmata, come da attese, la nuova Convenzione sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil- Ventimiglia, relativa alla manutenzione e all’utilizzo della tratta in territorio francese. «Il nuovo accordo prevede una condivisione dei costi di spese complessive per un minimo di 25%».