Cavallera Roso dal voto

Dicono che... pur stando per raggiungere il limite anagrafico che inibisce la partecipazione al conclave, il Cardinale Azzurro non rinunci affatto al richiamo del voto. Così, alla soglia delle ottanta primavere, Ugo Cavallera, rampante segretario provinciale di Forza Italia per l’Alessandrino, ci riprova a costruire una nuova stagione politica per la sua pupilla Franca Roso, che già aveva tentato senza successo di proiettarla, nel suo sguardo, verso la poltrona di primo cittadino di Acqui Terme un paio d’anni fa. All’epoca s’impuntò così tanto da portare i partiti del centrodestra in coalizione con la Roso candidata, quando all’interno stesso del centrodestra tutti erano consapevoli che ben altro esito si sarebbe avuto nel caso in cui il sostegno fosse andato all’ex forzista, poi leghista e infine civico Danilo Rapetti, che in effetti poi ha vinto. Con la bionda, cavallerescamente candidata, tutto il centrodestra arrivò a raggranellare 1.349 voti pari senza raggiungere il 15%. Ora Ugo l’evergreen ci riprova guardando alla Regione, piazzando Roso nella lista azzurra, insieme ad Alessia Zaio, Matteo Gualco e Davide Buzzi Langhi. “Puntiamo al 10%” dice il Cardinale Azzurro, col sorriso pronto anche a un’altra fumata nera.