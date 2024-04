Energia: Pichetto, più fronti dà sicurezza

"Il tema della decarbonizzazione è il tema dei temi. Ci siamo impegnati come paese nel 2050 alla neutralità, noi perseguiamo quell'obiettivo con azioni che sono compatibili economicamente e socialmente con la realtà del nostro paese". A dirlo è il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Bisogna utilizzare tutti gli strumenti agibili. Per la transizione ambientale lo strumento fondamentale è quello dell'energia, il fronte dell'energia ci permette di agire con mitigazione. Abbiamo diversificato le fonti di produzione e acquisizione. Un obbligo dovuto in seguito all'invasione russa e che è stato uno stimolo e un'opportunità per cercare soluzioni diverse", ha aggiunto il ministro. "Ma questo non è ancora garanzia, la nostra garanzia è essere i migliori. Che vuol dire sviluppare le nuove fonti di energia e siamo impegnati quindi nella diversificazione certamente delle forniture del gas, nella chiusura delle centrali a carbone, ma non basta una scelta ideologica per farlo, serve sostituirle. Nelle nuove opportunità che vengono dall'idrogeno. Abbiamo investito oltre 3,5 miliardi nell'idrogeno e diventeremo anche il luogo di transito verso l'Europa. Questa è una delle sfide che ci pone al centro dell'Unione europea, come hub. Ecco qual è la nuova posizione che l'Italia può assumere rispetto il futuro", ha concluso.