Fedriga, "medici gettonisti, vinta battaglia Conferenza Regioni"

"Accogliamo con soddisfazione che i due emendamenti proposti dalla Conferenza delle Regioni, quello che facilita l'assunzione degli specializzandi e quello che attenua il limite di spesa per il personale medico e sanitario, siano stati accolti dal Parlamento in sede di Commissione Bilancio alla Camera. Entrambi offrono alle aziende del SSN ulteriori strumenti per superare il fenomeno dei 'medici gettonisti". Lo dichiara il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "E' una battaglia - spiega Fedriga - che abbiamo portato avanti da più di un anno con convinzione per il bene del Servizio Sanitario Nazionale. Per la revisione del decreto PNRR le Regioni hanno trovato anche la positiva collaborazione dei ministeri dell'Economia, della Funzione Pubblica e della Salute. E' un passo in avanti importante per eliminare una pratica, quella dei medici gettonisti, che evidenziava solo un problema, quello della carenza di personale sanitario, ma non era di certo la soluzione. Così, invece, si lavora in modo razionale sull'incremento dei medici specializzandi e la loro migliore formazione, al fine apportare reali tagli alle liste di attesa e innalzare i livelli di assistenza".