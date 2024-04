Recuperati illesi due alpinisti bloccati sul Monviso

Sono stati recuperati questa mattina dall'elicottero dei Vigili del fuoco due alpinisti francesi rimasti bloccati in quota, sul Monviso, nella giornata di ieri. I due hanno raggiunto la vetta (3841 metri) di altitudine), ma hanno incontrato difficoltà nella discesa. Nel pomeriggio di ieri hanno chiesto soccorso, ma gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Gendarmerie non sono riusciti ad intervenire. Gli alpinisti hanno dunque trascorso una notte in quota, a 3600 metri. Questa mattina il recupero. La coppia, illesa, è stata trasferita al rifugio Quintino Sella.