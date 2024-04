Lega in piazza a Varese per i 40 anni con Salvini e i ministri

Sventola una vecchia bandiera bianca e verde col Sole delle Alpi, in piazza Podestà a Varese dove la Lega Lombarda festeggia i 40 anni dalla sua fondazione. In piazza un centinaio di militanti, in attesa del segretario Matteo Salvini e dei ministri leghisti: tutti e 5 lombardi. Già arrivati il presidente della Regione Attilio Fontana, il vice segretario Andrea Crippa e diversi parlamentari. La festa arriva all'indomani delle dure critiche del fondatore Umberto Bossi, che ha chiesto un cambio di leadership. "Gli viene raccontata una realtà diversa, e su quello si esprime?", dicono da via Bellerio.