Centrodestra, Cota: sintesi pensiero di Berlusconi e Bossi

"Il pensiero liberale di Silvio Berlusconi e la visione autonomista di Umberto Bossi rappresentano la sintesi perfetta di uno straordinario progetto politico che ha fatto del centrodestra il punto di riferimento dei nostri territori. Un progetto più che mai attuale in vista della costruzione dell'Europa del futuro". Lo scrive nel tradizionale appuntamento domenicale Roberto Cota ex governatore leghista del Piemonte, oggi esponente di Forza Italia che nel quarantesimo anniversario di fondazione della Lega Autonomista Lombarda osserva: "quella che emerge con straordinaria attualità è la grandezza della figura di Umberto Bossi che per la prima volta ha dato voce alla questione settentrionale, cioè alla esigenza di salvaguardare un sistema produttivo che rappresenta il motore del Paese e che non viene adeguatamente considerato dalla politica".