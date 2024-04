Piemonte: Rossi (Pd), in arrivo codice etico per candidati

Il codice etico per i candidati annunciato in questi giorni da Gianna Pentenero sarà presentato sabato 27 aprile in un'iniziativa di cui hanno cominciato a discutere le segreterie provinciali e regionale del Pd. Lo annuncia il segretario regionale Dem Domenico Rossi che oggi è impegnato nel novarese in diverse appuntamenti di campagna elettorale. "Sarà - dice Rossi - un'occasione che coinvolgerà tutta la coalizione e che si propone di rispondere anche alla necessità di riflessione scaturita in questi giorni sul rapporto tra etica e politica".