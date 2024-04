La squadra di Pentenero

Dicono che… almeno per il momento Gianna Pentenero non si affiderà a un vero e proprio coordinatore per la sua campagna elettorale. Piuttosto sta individuando una serie di profili per ruoli specifici, essenzialmente operativi, che l’affianchino in questi due mesi scarsi che restano di qui alle urne.

Tra loro c’è l’ex senatrice Magda Zanoni che curerà i rapporti con il Pd a Torino e nella sua area metropolitana, l’ex segretario regionale Paolo Furia che si occuperà invece del Piemonte 2, mentre Enrico Foietta, consigliere della Circoscrizione 8 di Torino e figlio di Zanoni, sarà l’anello di congiunzione con i giovani. Sonia Cambursano, sindaca di Strambino e consigliera metropolitana, si occuperà invece dei rapporti con gli enti locali mentre Daniele Viotti continuerà a curare il tavolo del programma.

Questi sono per ora i suoi più stretti collaboratori, oltre ad Alessandro Cappai, ormai suo braccio destro, che segue per lei tutti gli aspetti legati alla comunicazione, affiancato dalle agenzie The Ribelli e Instant Love. Una squadra che si sta faticosamente e lentamente mettendo in moto. In questi giorni hanno preso a circolare anche i primi manifesti, per il momento solo in formato digitale e in bianco e nero.