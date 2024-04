Lavori sulla Fossano-Cuneo, dal 25 aprile bus al posto dei treni

Dal 25 aprile al 1° maggio sulla linea ferroviaria Fossano-Cuneo-Limone saranno in vigore modifiche alla circolazione dei treni del servizio Regionale per interventi di potenziamento infrastrutturale. E' prevista .- informa Trenitalia - una riprogrammazione del servizio con corse bus tra Fossano e Cuneo, che effettueranno fermate intermedie in tutte le stazioni delle linee previste. Sono previste, inoltre, modifiche degli orari, possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e di animali ad eccezione dei cani guida. Le informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.